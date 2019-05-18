На границе опять многокилометровое скопление грузовиков. Бизнес несет убытки

На кыргызско-казахском участке государственной границы скопилось больше 80 грузовых автомобилей.

Пробка из большегрузных авто растянулась на несколько километров.

В Погранслужбе Кыргызстана уверяют — ограничений с кыргызской стороны нет.

«На кыргызско-казахском участке границы образовалась пробка из большегрузных авто. Водители легковых автомобилей проезжают без каких-либо препятствий. Казахстанские коллеги осуществляют несколько видов проверок», — сообщили в ГПС КР.

Водители большегрузов подтверждают, что задержки действительно происходят на территории Казахстана.

Одни стоят в пробке всего пару часов, другие — почти сутки.

«Такая ситуация уже почти месяц. Сегодня еще не так много машин стоит, вчера ночью все большегрузы стояли не на обочине, а на основной трассе», — говорит один из водителей.

Коллег, которые провозят скоропортящиеся продукты, водители пропускают вне очереди.

Максим Белозерский занимается грузоперевозками уже почти десять лет. Сегодня, по его словам, ситуация на границе гораздо лучше прошлогодней, когда пробка была до шести километров.

«Вообще, казахстанские пограничники пропускают где-то две большегрузные машины в час. Это еще нормально. Я приехал сюда в три часа ночи 17 мая. Возможно, задержки происходят из-за проверок Налоговой службы и пропуска через рентген-аппарат. Я везу лук, это не скоропортящийся продукт, поэтому пока по времени терпит», — говорит Максим Белозерский.

Стоит отметить, что большинство из грузовых автомобилей, стоящих на границе, везут товары народного потребления. Их, по словам водителей, казахстанская сторона досматривает более тщательно, соответственно, и времени на проверку уходит больше.

«В неделю через границу пропускают около восьми автомобилей, поскольку казахстанские пограничники физически не успевают провести досмотр. Нам объясняют, что очень много контрабанды проходит через границу именно в грузовиках с ТНП», — говорят дальнобойщики.

И если одни водители терпеливо ждут своей очереди, другие начинают возмущаться ситуацией.

«Сколько можно? Мы сутки стоим и с места почти не сдвинулись. Пока чиновники проводят очередные проверки, мы теряем деньги», — высказывают недовольство водители.

Напомним, это не первый затор большегрузных авто на кыргызско-казахском участке границы в этом году. 19 марта Казахстан ввел дополнительные проверки со стороны ветеринарной и налоговой служб. Чиновникам обеих стран удалось урегулировать ситуацию только 4 апреля.