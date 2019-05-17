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Общество

Сообщение о предстоящем землетрясении Минздрав и МЧС назвали фейком

Пользователи мессенджера WhatsApp распространяют сообщение о предстоящем землетрясении.

В частности, абоненты пересылают друг другу приказ министра здравоохранения № 02 «О переходе сотрудников медицинской службы на усиленный режим работы». В приказе указывается, что по данным Института сейсмологии в ближайшее время в северной части страны ожидается землетрясение силой в 8-9 баллов.

«Во исполнение указа премьер-министра приказываю: начальнику штаба гражданской защиты уточнить силы и средства, привлекаемые на учения ГЗ, подготовить необходимую документацию, откорректировать планы ГЗ на мирное время. Уточнить и обновить схему оповещения расчета ПУ в рабочее и нерабочее время. Контроль за исполнением оставляю за собой», — говорится в документе.

В пресс-службе Минздрава 24.kg сообщили, что никакого приказа министр здравоохранения не подписывал. «Все приказы по стихийным бедствиям издает МЧС. Мы не издавали никакого приказа», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС также назвали распространяемый документ фейковым.
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