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Общество

Джон Уоррен в Кыргызстане. Что впечатлило ведущего шоу «Поедем! Поедим!»

Известный ведущий кулинарного телешоу «Поедем! Поедим!» Джон Уоррен находится в Кыргызстане. Он приехал снимать программу о национальной кухне нашей страны.

У себя на странице в Facebook он делится впечатлениями об Иссык-Куле и природных красотах.

Джон Уоррен также посетил местный рынок.

Накануне он побывал на охоте с беркутами. «Поднявшись в горы рядом с Иссык-Кулем, не могли не познакомиться с местными джигитами, которые виртуозно занимаются охотой с беркутами — беркутчи. Джон научился танцевать с этим крылатым хищником», — написал телеведущий.

По данным Министерства культуры, 17 мая 2019 года в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо пройдут съемки телевизионной передачи «Поедем! Поедим!», сотрудников которой пригласили по инициативе ведомства при поддержке проекта «Развитие производственных отраслей и укрепление их связей с туристическим сектором в Иссык-Кульской области КР» UNIDO. Проект финансируется Российской Федерацией.

«Поедем! Поедим!» — это гастрономическая карта мира. В своих поездках ведущий знакомится с представителями самых необычных профессий, малочисленных народов, продолжателей древних ремесел, а также с простыми людьми, живущими в самых неожиданных уголках планеты.
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