Цифра дня. Ежегодно 1,35 миллиона человек в мире погибают в ДТП

Ежегодно в мире в автомобильных авариях погибает 1,35 миллиона человек и 84 тысячи человек в Европейском регионе, куда входит Кыргызстан. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения.

Дорожно-транспортные происшествия являются ведущей причиной смерти людей в возрасте 5-29 лет.

По статистике за 2018 год в Кыргызстане приходится 14 аварий со смертельным исходом на 100 ДТП с травмами, среди детей — 19 смертельных случаев на 100 ДТП.

В течение года зафиксировано более 5 тысяч ДТП, из которых 1,4 тысячи с участием детей. За год погибло 716 человек, из них 87 детей.