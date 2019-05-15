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Общество

Цифра дня. Ежегодно 1,35 миллиона человек в мире погибают в ДТП

Ежегодно в мире в автомобильных авариях погибает 1,35 миллиона человек и 84 тысячи человек в Европейском регионе, куда входит Кыргызстан. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения.

Дорожно-транспортные происшествия являются ведущей причиной смерти людей в возрасте 5-29 лет.

По статистике за 2018 год в Кыргызстане приходится 14 аварий со смертельным исходом на 100 ДТП с травмами, среди детей — 19 смертельных случаев на 100 ДТП.

В течение года зафиксировано более 5 тысяч ДТП, из которых 1,4 тысячи с участием детей. За год погибло 716 человек, из них 87 детей.
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