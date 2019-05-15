Департамент туризма предлагает кыргызстанцам скинуться на установку указателей

Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств неравнодушных граждан на изготовление и установку туристических указателей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель департамента Максат Дамир уулу.

По его словам, цель кампании — собрать более 10 миллионов сомов. По примерным подсчетам, их хватит на изготовление и установку более 200 туристических указателей. Сумма взноса начинается от 1 сома. Люди, внесшие свой вклад, могут предложить куда нужно/можно ставить указатели.

В Facebook создадут страницу, где будут выкладывать отчеты по поступлениям с выписками из банковского счета и расходам.

Сбор департамент начинает 18 мая на специальном расчетном счете департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма.