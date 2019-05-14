В Бишкеке приступили к сносу гаражей на улице Туголбая Аты

При пробивке улицы Туголбая Аты (бывшей Линейной) под снос попадают как облегченные постройки, так и капитальные строения.
Похоже, поэтому мэрия решила пойти по пути наименьшего сопротивления и начать со сноса гаражей. Они расположены на муниципальной земле. Сегодня управление землепользования и строительства муниципалитета приступило к демонтажу.
Владельцы гаражей, конечно, против сноса. Они собрались в кооперативе и попросили предоставить им время и приостановить ликвидацию строений.
«Мы обратились в суд с заявлением о приостановлении работ. Пока его определения нет. Давайте дождемся решения суда», — отметили владельцы гаражей.
Он добавил, что судебные процессы с владельцами капитальных объектов могут затянуться на годы. А без этого дорогу не построить. Какой тогда смысл именно сейчас сносить гаражи, владельцы не понимают.
Представители муниципалитета заметили, что еще два месяца назад уведомили о необходимости демонтажа гаражей и предоставить отсрочку уже не могут.
Глава управления землепользования и строительства Талантбек Иманакун уулу заявил, что работы идут по утвержденному плану.
Под снос попадает около 200 гаражей в кооперативах «Васюки» и «Ветеран».