15:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (299)

В Бишкеке приступили к сносу гаражей на улице Туголбая Аты

При пробивке улицы Туголбая Аты (бывшей Линейной) под снос попадают как облегченные постройки, так и капитальные строения.

Читайте по теме
Реконструкция улицы Туголбая Аты. Бишкекчане могут остаться без жилья
У некоторых владельцев есть красные книги. С ними муниципалитету еще предстоит искать компромиссное решение, а возможно, и судиться.

Похоже, поэтому мэрия решила пойти по пути наименьшего сопротивления и начать со сноса гаражей. Они расположены на муниципальной земле. Сегодня управление землепользования и строительства муниципалитета приступило к демонтажу.

Владельцы гаражей, конечно, против сноса. Они собрались в кооперативе и попросили предоставить им время и приостановить ликвидацию строений. 

«Мы обратились в суд с заявлением о приостановлении работ. Пока его определения нет. Давайте дождемся решения суда», — отметили владельцы гаражей.

Читайте по теме
Ремонт улицы Туголбая Аты. Под снос попадает 18 объектов
«Пробивка улицы должна решаться комплексно. А здесь выбиваются куски. А многоэтажные дома, другие объекты, у владельцев которых есть красные книги, не трогают. Сотрудники мэрии ссылаются на согласованный проект. Но он должен пройти экспертизы и утверждение заказчиком. Эти два этапа еще не пройдены», — сказал владелец гаража в кооперативе «Васюки» Яков Мазманов.

Он добавил, что судебные процессы с владельцами капитальных объектов могут затянуться на годы. А без этого дорогу не построить. Какой тогда смысл именно сейчас сносить гаражи, владельцы не понимают.

Представители муниципалитета заметили, что еще два месяца назад уведомили о необходимости демонтажа гаражей и предоставить отсрочку уже не могут.

Глава управления землепользования и строительства Талантбек Иманакун уулу заявил, что работы идут по утвержденному плану.

Под снос попадает около 200 гаражей в кооперативах «Васюки» и «Ветеран».
Ссылка:
просмотров: 832
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на улице Элебаева перекопали новый асфальт
Из-за плохой дороги по улице Васильева отказались ездить маршрутки
Пробок не избежать. На путепроводе на Байтика Баатыра начали облицовку стен
Из-за дождей Бишкектеплосеть не может восстановить дорожное покрытие
Непроходимым становится перекресток Жибек Жолу/Осмонкула после дождей
В Бишкеке перенос теплотрассы по улице Толстого обойдется в 473,3 миллиона сомов
Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Буденного убирают мешающие объекты
В Бишкеке еще на одной отремонтированной улице провалился асфальт
Ремонт улицы Туголбая Аты. Под снос попадает 18 объектов
Реконструкция улицы Туголбая Аты. Бишкекчане могут остаться без жилья
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений «Безопасный город». Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений
Уголовные дела по&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Кто из&nbsp;чиновников получил срок и&nbsp;кого еще судят Уголовные дела по ТЭЦ Бишкека. Кто из чиновников получил срок и кого еще судят
Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в&nbsp;изнасиловании. Милиция проверяет Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в изнасиловании. Милиция проверяет
Скончался основатель и&nbsp;первый глава Таможенной службы Кыргызстана Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана
Бизнес
Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий c&nbsp;LG&nbsp;Electronics Путешествие на родину передовых технологий c LG Electronics
Как построить бизнес на&nbsp;уборке? Как построить бизнес на уборке?
Максат Мамытканов: По&nbsp;данным правительства, теневой рынок ГСМ вырос в&nbsp;два раза Максат Мамытканов: По данным правительства, теневой рынок ГСМ вырос в два раза
На&nbsp;базе Кыргызтелекома создадут национальную сотовую компанию На базе Кыргызтелекома создадут национальную сотовую компанию