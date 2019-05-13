На въездах в Бишкек появятся новые стелы. Мэрия объявила конкурс эскизов

На въездах в Бишкек появятся новые въездные знаки. Мэрия объявила открытый конкурс эскизов, сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, открытый конкурс проводят в один этап, организатором выступает Бишкекглавархитектура.

Въездные знаки предлагают установить на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Алыкулова (юго-западный угол), на пересечении улицы Курманджан Датки и проспекта Победы (село Лебединовка).

Эскиз должен содержать официальную символику города и учитывать окружающий ландшафт, обеспечивать восприятие въездного знака с автомобильной дороги в любое время суток с обеих сторон.

К участию в конкурсе на безвозмездной основе приглашают всех желающих. Работы принимают до 21 июня 2019 года. Победителей объявят 8 июля.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 0312454257.