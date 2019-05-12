Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в изнасиловании. Милиция проверяет

Неизвестные в форме сотрудников милиции ворвались в дом члена политсовета СДПК. Об этом Эрмек Окенов сообщил 24.kg.

По его словам, вчера в его дом ворвались две женщины, следователь и двое мужчин с автоматами. Сам хозяин отсутствовал, в доме находились только дети и супруга Эрмека Окенова. Незванные гости ушли, но сегодня утром вернулись.

«Я в это время с одним из сыновей был на Иссык-Куле. Когда супруга попросила удостоверения у пришедших, один из них быстро показал какой-то документ и убрал. Жена ничего не разобрала. Вчера ей сказали, что меня подозревают в попытке изнасилования. Сегодня сказали, что меня подозревают уже в изнасиловании и драке. Приезжал участковый, он что-то расспросил и уехал. Мы интересовались у начальника 10-го отдела Ленинского РОВД Рамиса Мусаева о том, что происходит, он тоже не в курсе», — прокомментировал Эрмек Окенов.

Фото предоставлено Эрмеком Океновым

В ГУВД Бишкека сообщили, что по сообщению Эрмека Мусаева ведется проверка. Других комментариев в милиции пока не дают.