Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана

Сегодня на 78-м году жизни скончался основатель и первый директор Таможенной службы Кыргызской Республики Таштанбек Джумакеев. Об этом сообщили его родные.

Фото из личного архива семьи Джумакеевых

Таштанбек Джумакеев родился 15 августа 1941 года. Он воспитывался в Кировском детском доме. Окончил Кыргызский политехнический институт. С 1970 года служил в органах КГБ СССР. Стоял у истоков образования таможенной службы КР, в 1991-1993 годах возглавлял таможню КР.

Награжден орденом Трудового Красного знамени СССР и другими государственными наградами.

Прощание состоится завтра, 13 мая, в 11.00 по адресу: село Люксембург, улица Молодежная, 18.