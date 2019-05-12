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Общество

Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана

Сегодня на 78-м году жизни скончался основатель и первый директор Таможенной службы Кыргызской Республики Таштанбек Джумакеев. Об этом сообщили его родные.

из личного архива семьи Джумакеевых
Фото из личного архива семьи Джумакеевых

Таштанбек Джумакеев родился 15 августа 1941 года. Он воспитывался в Кировском детском доме. Окончил Кыргызский политехнический институт. С 1970 года служил в органах КГБ СССР. Стоял у истоков образования таможенной службы КР, в 1991-1993 годах возглавлял таможню КР.

Награжден орденом Трудового Красного знамени СССР и другими государственными наградами.

Прощание состоится завтра, 13 мая, в 11.00 по адресу: село Люксембург, улица Молодежная, 18.
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