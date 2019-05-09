Стыд и позор. Чиновники зашли поздравлять ветерана в обуви

В социальной сети Facebook появились фото поздравления ветеранов Великой Отечественной войны президентом Сооронбаем Жээнбековым, вице-премьер-министром Женишем Разаковым и полномочным представителем правительства в Таласской области Маратом Мураталиевым.

На одной фотографии, опубликованной на странице БеспределKG, глава государства, ветеран и его члены семьи сидят разутыми. На втором фото вице-премьер-министр Жениш Разаков и Марат Мураталиев сидят рядом с ветераном в обуви.

Пользователи социальной сети раскритиковали чиновников за то, что они зашли в дом ветерана в обуви.

«Стыд и позор. Президенту пять, остальные, видимо, невоспитанные. Вариантов много — либо носки, либо мозги дырявые, второй вариант ближе. Уровень воспитания президента налицо, а чиновникам жирный минус», — пишут кыргызстанцы в комментариях.