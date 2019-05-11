Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной

Как часто вы видели людей, возвращающихся с пикника в горах с охапками цветов? А может, и сами собирали букетики? Однако делать этого нельзя. Не только потому, что многие растения занесены в Красную книгу, но и из-за того, что многие ядовиты.
1Анабазис меловой, или ежовник (на кыргызском кемпир муштум, бөлтүрүк)
Растет на меловых и глинистых почвах, считается ядовитым, не следует его трогать голыми руками.
Содержащийся в растении алкалоид анабазин — сильнейший яд, обладает способностью проникать через кожу, вызывая отравление (проявляется слюнотечением, тошнотой, рвотой, головокружением, сердцебиением, учащением дыхания).
В тяжелых случаях наблюдаются бред, судороги, холодный пот и угнетение дыхания. Смертельной дозой для человека считаются две-три капли.
2Купальница азиатская, жарок
Растет во всех горных ущельях Кыргызстана. Корни и зеленые части растения содержат ядовитые вещества, которые влияют на центральную нервную систему.
3Циноморий, мальтийский гриб (кум казык)
Встречается в каньонах Кыргызстана, а также на участках с глинистой и меловой почвой. В народе считается лекарством, улучшающим мужскую потенцию. Ядовит, отличается неприятным запахом. Является растением, паразитирующим на корнях других растений.
4Прострел, или сон-трава (кундуз гүл)
5Кодонопсис ломоносовидный (сасык коңгуроо гүл)
Растет на пастбищах и в горах Кыргызстана. Растение с неприятным запахом, ядовито, несмотря на красоту, требует осторожности. Запах может вызвать тошноту, рвоту, головную боль.
6Княжик сибирский, ломонос, клематис
Растет в ущельях Кыргызстана, обвивая деревья и кустарники. Применяется в лекарственных целях, но самостоятельные сбор и применение не рекомендуются, так как растение является ядовитым.
7Анемона, или ветреница (желбирек)
8Водосбор, или аквилегия (каракөз)
Растет повсеместно в горах Кыргызстана. Также относится к семейству лютиковых. Применяется в лекарственных целях, однако самостоятельно собирать и применять его не рекомендуется. При неправильных сборе, сушке и хранении может быть ядовитым. При попадании в организм человека вызывает тяжелые формы интоксикации. Могут наблюдаться головокружение, сильная слабость в мышцах и суставах, тошнота, рвота, чувство покалывания в языке, потемнение в глазах и резкое расширение зрачков, судороги и другое. В особо тяжелых случаях может произойти парализация дыхательных органов, что приведет к смерти.
9Белена черная (кара мендубана)
Растет повсеместно в Кыргызстане. Лекарственное растение, которое имеет ограниченное применение из-за ядовитости. При этом ядовиты все части растения, особенно семена. Цветки становятся токсичными в конце весны. Больше всего страдают дети, которые путают семена белены со съедобными, так как они похожи на маковые.
Белена содержит алкалоиды гиосциамин, атропин, скополамин. Последствия отравления — нарушение зрения, судороги, потеря сознания.
10Гармала, могильник (адырашман)
Растет повсеместно в Кыргызстане. Используется как лекарственное и обеззараживающее средство. Но, так как растение ядовито, необходима точная дозировка при использовании. Содержит значительное количество алкалоидов.
Может вызвать судороги, паралич дыхательной системы и остановку сердца.
11Вьюнок полевой (талаа чырмоогу)
Растет повсеместно в Кыргызстане как сорное растение. Несмотря на приятный аромат, ядовито, особенно семена. Все части растения содержат токсичные алкалоиды конвольвин и конволомин, которые определяют слабительное действие вьюнка.
В случае передозировки или отравления семенами растения появятся рвота, тошнота и боль в области живота.
12Дурман обыкновенный (мин дубана, чочко жаңгак)
Растет повсеместно в Кыргызстане. Одно из самых ядовитых растений. Эффектные цветы привлекают внимание, однако нужно знать, что отравиться можно, просто понюхав их. Ядовиты все части растения.
Среди симптомов отравления — головная боль, покраснение кожных покровов лица и шеи, сильная жажда, моторное возбуждение, галлюцинации, несвязанная речь, вплоть до коматозного состояния. Нередки случаи отравления детей, попытавшихся полакомиться семенами дурмана.
13Борщевик (балтыр канн)
Растет повсеместно в горах Кыргызстана. Узнать можно по белым зонтикам цветов и неприятному запаху. Следует быть осторожным, так как простое прикосновение к листьям может вызвать ожоги кожных покровов.
14Живокость, дельфиниум
Растет повсеместно в Кыргызстане. Все части растения ядовиты, особенно корни и семена. Результатом отравления может быть паралич дыхательной системы.
15Лютик, куриная слепота
Растет повсеместно в Кыргызстане. Ядовит, что видно по названию цветка. Попадая на кожу и слизистую человека, может вызвать слезотечение, насморк, чихание и даже временную слепоту.
16Ландыш майский
Несмотря на красоту, утонченность и множество легенд, это растение ядовито полностью — и листья, и цветы, и корни, и ягоды. Даже прикосновение к листьям может вызвать аллергическую сыпь, а собранные в больших количествах цветы — головную боль, тошноту, рвоту, диарею, судороги. Особенно опасен для детей.
17Пион уклоняющийся, марьин корень (чымылдык)
Растет повсеместно в горах Кыргызстана. Относится к семейству лютиковых. Растение с очень красивыми ароматными цветами. Применяется в лекарственных целях, но самолечением заниматься не рекомендуется, так как ядовит. Аромат цветов может привести к головокружению, тошноте, рвоте, головной боли. Особенно опасен для детей.
18Молочай прутьевидный (сүттүү чөп)
Растет повсеместно в Кыргызстане. Ядовитое растение, при попадании сока на кожу могут образоваться пузыри и начаться воспаление кожи.
19Паслен черный (кара кызалак, кара ит жүзүм)
Растет повсеместно в Кыргызстане как сорное растение. Ядовиты все его части, кроме спелых ягод. Содержит соланин. Последствия отравления — судороги, паралич, потеря сознания, кома.
20Можжевельник казацкий (бүкүр арча, жапалак арча)
Это самый ядовитый вид можжевельника. Побеги, листочки и плоды содержат высокотоксичные смолы и эфирные масла. Растение ядовито, его привлекательные ягоды и ароматные иголочки содержат опасные для здоровья вещества. Могут вызвать маточное кровотечение, судороги и паралич.
21Акониты, или борцы (уу коргошун)
Растет в горах Кыргызстана. Их несколько видов. Многие не знают, что это не просто колокольчики, а одно из самых ядовитых растений нашей страны. Категорически нельзя собирать их в букеты и даже просто нюхать. Последствия — паралич органов дыхания и остановка сердца.
22Ясенец, или купина неопалимая
Растет в горах по всему Кыргызстану. Чрезвычайно ядовитое растение, выделяет большое количество эфирного масла. Говорят, что если в жаркую безветренную погоду поднести к кусту горящую спичку, то вокруг него на секунду вспыхивает пламя — сгорает облачко испаряющихся ядовитых эфирных масел, а само растение остается нетронутым. Даже проходя мимо, можно получить долго незаживающие ожоги кожных покровов и дыхательных путей. Категорически нельзя рвать и нюхать, особенно в ясную солнечную погоду, и даже находиться рядом с растением опасно.
23Ферула вонючая (сасык чайыр)
Растет повсюду в горах Кыргызстана. Млечный сок растения применяется для лечения многих болезней. Также из него получают пряность — асафетиду. Следует помнить, что передозировка может привести к отравлению. Самостоятельно собирать сок не рекомендуется.