Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной

Как часто вы видели людей, возвращающихся с пикника в горах с охапками цветов? А может, и сами собирали букетики? Однако делать этого нельзя. Не только потому, что многие растения занесены в Красную книгу, но и из-за того, что многие ядовиты.

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Во время отдыха следует соблюдать три правила «не»: не рвать, не нюхать и не есть. Такой совет дает новичкам опытная туристка, член клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова. Она рассказала, какие опасные растения можно найти в наших горах и чем они опасны для человека.

1Анабазис меловой, или ежовник (на кыргызском кемпир муштум, бөлтүрүк)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет на меловых и глинистых почвах, считается ядовитым, не следует его трогать голыми руками.

Содержащийся в растении алкалоид анабазин — сильнейший яд, обладает способностью проникать через кожу, вызывая отравление (проявляется слюнотечением, тошнотой, рвотой, головокружением, сердцебиением, учащением дыхания).

В тяжелых случаях наблюдаются бред, судороги, холодный пот и угнетение дыхания. Смертельной дозой для человека считаются две-три капли.

2 Купальница азиатская, жарок

Фото из архива Нели Омаровой

Растет во всех горных ущельях Кыргызстана. Корни и зеленые части растения содержат ядовитые вещества, которые влияют на центральную нервную систему.

3 Циноморий, мальтийский гриб (кум казык)

Фото из архива Нели Омаровой

Встречается в каньонах Кыргызстана, а также на участках с глинистой и меловой почвой. В народе считается лекарством, улучшающим мужскую потенцию. Ядовит, отличается неприятным запахом. Является растением, паразитирующим на корнях других растений.

4 Прострел, или сон-трава (кундуз гүл)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в горах Кыргызстана. Очень привлекательное растение, однако следует быть осторожным. При прикосновении может вызывать сыпь и пузыри на коже.

5 Кодонопсис ломоносовидный (сасык коңгуроо гүл)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет на пастбищах и в горах Кыргызстана. Растение с неприятным запахом, ядовито, несмотря на красоту, требует осторожности. Запах может вызвать тошноту, рвоту, головную боль.

6 Княжик сибирский, ломонос, клематис

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в ущельях Кыргызстана, обвивая деревья и кустарники. Применяется в лекарственных целях, но самостоятельные сбор и применение не рекомендуются, так как растение является ядовитым.

7 Анемона, или ветреница (желбирек)

Фото из интернета

У этого растения очень красивые и нежные цветы. Относится к семейству лютиковых и, как и большинство его представителей, является ядовитым. При вдыхании может быть раздражение слизистой дыхательных путей, а также глаз. Может наступить удушье. Растет в лесах и тенистых местах.

8 Водосбор, или аквилегия (каракөз)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсеместно в горах Кыргызстана. Также относится к семейству лютиковых. Применяется в лекарственных целях, однако самостоятельно собирать и применять его не рекомендуется. При неправильных сборе, сушке и хранении может быть ядовитым. При попадании в организм человека вызывает тяжелые формы интоксикации. Могут наблюдаться головокружение, сильная слабость в мышцах и суставах, тошнота, рвота, чувство покалывания в языке, потемнение в глазах и резкое расширение зрачков, судороги и другое. В особо тяжелых случаях может произойти парализация дыхательных органов, что приведет к смерти.

9 Белена черная (кара мендубана)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсеместно в Кыргызстане. Лекарственное растение, которое имеет ограниченное применение из-за ядовитости. При этом ядовиты все части растения, особенно семена. Цветки становятся токсичными в конце весны. Больше всего страдают дети, которые путают семена белены со съедобными, так как они похожи на маковые.

Белена содержит алкалоиды гиосциамин, атропин, скополамин. Последствия отравления — нарушение зрения, судороги, потеря сознания.

10 Гармала, могильник (адырашман)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсеместно в Кыргызстане. Используется как лекарственное и обеззараживающее средство. Но, так как растение ядовито, необходима точная дозировка при использовании. Содержит значительное количество алкалоидов.

Может вызвать судороги, паралич дыхательной системы и остановку сердца.

11 Вьюнок полевой (талаа чырмоогу)

Фото из интернета

Растет повсеместно в Кыргызстане как сорное растение. Несмотря на приятный аромат, ядовито, особенно семена. Все части растения содержат токсичные алкалоиды конвольвин и конволомин, которые определяют слабительное действие вьюнка.

В случае передозировки или отравления семенами растения появятся рвота, тошнота и боль в области живота.

12 Дурман обыкновенный (мин дубана, чочко жаңгак)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсеместно в Кыргызстане. Одно из самых ядовитых растений. Эффектные цветы привлекают внимание, однако нужно знать, что отравиться можно, просто понюхав их. Ядовиты все части растения.

Среди симптомов отравления — головная боль, покраснение кожных покровов лица и шеи, сильная жажда, моторное возбуждение, галлюцинации, несвязанная речь, вплоть до коматозного состояния. Нередки случаи отравления детей, попытавшихся полакомиться семенами дурмана.

13 Борщевик (балтыр канн)

Фото из интернета

Растет повсеместно в горах Кыргызстана. Узнать можно по белым зонтикам цветов и неприятному запаху. Следует быть осторожным, так как простое прикосновение к листьям может вызвать ожоги кожных покровов.

14 Живокость, дельфиниум

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсеместно в Кыргызстане. Все части растения ядовиты, особенно корни и семена. Результатом отравления может быть паралич дыхательной системы.

15 Лютик, куриная слепота

Фото из интернета

Растет повсеместно в Кыргызстане. Ядовит, что видно по названию цветка. Попадая на кожу и слизистую человека, может вызвать слезотечение, насморк, чихание и даже временную слепоту.

16 Ландыш майский

Фото из архива Нели Омаровой

Несмотря на красоту, утонченность и множество легенд, это растение ядовито полностью — и листья, и цветы, и корни, и ягоды. Даже прикосновение к листьям может вызвать аллергическую сыпь, а собранные в больших количествах цветы — головную боль, тошноту, рвоту, диарею, судороги. Особенно опасен для детей.

17 Пион уклоняющийся, марьин корень (чымылдык)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсеместно в горах Кыргызстана. Относится к семейству лютиковых. Растение с очень красивыми ароматными цветами. Применяется в лекарственных целях, но самолечением заниматься не рекомендуется, так как ядовит. Аромат цветов может привести к головокружению, тошноте, рвоте, головной боли. Особенно опасен для детей.

18 Молочай прутьевидный (сүттүү чөп)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсеместно в Кыргызстане. Ядовитое растение, при попадании сока на кожу могут образоваться пузыри и начаться воспаление кожи.

19 Паслен черный (кара кызалак, кара ит жүзүм)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсеместно в Кыргызстане как сорное растение. Ядовиты все его части, кроме спелых ягод. Содержит соланин. Последствия отравления — судороги, паралич, потеря сознания, кома.

20 Можжевельник казацкий (бүкүр арча, жапалак арча)

Фото из архива Нели Омаровой

Это самый ядовитый вид можжевельника. Побеги, листочки и плоды содержат высокотоксичные смолы и эфирные масла. Растение ядовито, его привлекательные ягоды и ароматные иголочки содержат опасные для здоровья вещества. Могут вызвать маточное кровотечение, судороги и паралич.

21 Акониты, или борцы (уу коргошун)

Фото из интернета

Растет в горах Кыргызстана. Их несколько видов. Многие не знают, что это не просто колокольчики, а одно из самых ядовитых растений нашей страны. Категорически нельзя собирать их в букеты и даже просто нюхать. Последствия — паралич органов дыхания и остановка сердца.

22 Ясенец, или купина неопалимая

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в горах по всему Кыргызстану. Чрезвычайно ядовитое растение, выделяет большое количество эфирного масла. Говорят, что если в жаркую безветренную погоду поднести к кусту горящую спичку, то вокруг него на секунду вспыхивает пламя — сгорает облачко испаряющихся ядовитых эфирных масел, а само растение остается нетронутым. Даже проходя мимо, можно получить долго незаживающие ожоги кожных покровов и дыхательных путей. Категорически нельзя рвать и нюхать, особенно в ясную солнечную погоду, и даже находиться рядом с растением опасно.

23 Ферула вонючая (сасык чайыр)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет повсюду в горах Кыргызстана. Млечный сок растения применяется для лечения многих болезней. Также из него получают пряность — асафетиду. Следует помнить, что передозировка может привести к отравлению. Самостоятельно собирать сок не рекомендуется.