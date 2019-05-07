В Кыргызстане появилась новая партия. Ее сразу обвинили в плагиате

Новая политическая партия «Ордо» скопировала логотип центра электронного взаимодействия «Тундук». Об этом на странице Facеbook написала директор центра Нурия Кутнаева.

Она попросила представителей партии поменять логотип, в противном случае пригрозила судом.

«Не начинайте свою историю с некрасивой истории плагиата. Оставляем за собой право обратиться в соответствующие органы», — написала она.

Страницу партии на Facеbook не удалось найти.

На сайте Министерства юстиции указано, что партия прошла регистрацию 17 апреля 2019 года. Ее учредителями являются малоизвестные люди. Руководитель Мирбек Мияров.