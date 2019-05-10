Где можно купаться и как вести себя на воде. МЧС подготовило памятку

От жары люди спасаются в прохладных водоемах. Однако надо помнить, что плавать может быть не только весело, но и опасно. Чтобы отдых не превратился в трагедию, следует усвоить правила поведения на воде. О них рассказывает МЧС.

1 Места, где нельзя купаться

водоемы, пруды, каналы, реки и другие водные объекты, не предназначенные для массового отдыха;

места, обозначенные запрещающими знаками и надписями: «Опасно», «Купание запрещено», «Нырять (прыгать в воду) запрещено».

2 Что нельзя делать вблизи открытых водоемов

распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;

оставлять без присмотра малолетних детей.

3 Что запрещено делать на воде

заплывать за оградительные знаки (буйки);

подплывать к моторным, парусным судам и иным плавсредствам;

влезать на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;

использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;

прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого, и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать ложные сигналы тревоги.

4 Какие приспособления нельзя использовать при купании в открытом водоеме

автомобильные камеры, надувные матрацы, доски и тому подобное;

моторные, парусные, весельные лодки, иные гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды в зонах пляжей;

на отдых к водоему не рекомендуется приводить собак и других домашних животных, а также оставлять на пляже мусор или бросать в воду пакеты, бутылки, остатки еды.

5 Способы оказания первой помощи утопающему