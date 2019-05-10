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Общество

Где можно купаться и как вести себя на воде. МЧС подготовило памятку

От жары люди спасаются в прохладных водоемах. Однако надо помнить, что плавать может быть не только весело, но и опасно. Чтобы отдых не превратился в трагедию, следует усвоить правила поведения на воде. О них рассказывает МЧС. 

1Места, где нельзя купаться

  • водоемы, пруды, каналы, реки и другие водные объекты, не предназначенные для массового отдыха;
  • места, обозначенные запрещающими знаками и надписями: «Опасно», «Купание запрещено», «Нырять (прыгать в воду) запрещено».

2Что нельзя делать вблизи открытых водоемов

  • распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;
  • оставлять без присмотра малолетних детей.

3Что запрещено делать на воде

  • заплывать за оградительные знаки (буйки);
  • подплывать к моторным, парусным судам и иным плавсредствам;
  • влезать на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;
  • использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;
  • прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого, и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
  • организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;
  • подавать ложные сигналы тревоги.

4Какие приспособления нельзя использовать при купании в открытом водоеме

  • автомобильные камеры, надувные матрацы, доски и тому подобное;
  • моторные, парусные, весельные лодки, иные гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды в зонах пляжей;
  • на отдых к водоему не рекомендуется приводить собак и других домашних животных, а также оставлять на пляже мусор или бросать в воду пакеты, бутылки, остатки еды. 

5Способы оказания первой помощи утопающему

  • голову пострадавшего следует повернуть на бок и очистить рот от песка и ила. Удалить воду из дыхательных путей и желудка пострадавшего, перегнув через колено лицом вниз. На все это должно уходить не более 15 секунд;
  • установить, есть ли у пострадавшего дыхание и пульс. При отсутствии пульса приступить к искусственному дыханию «рот в рот»;
  • под шею подложить одежду, свернутую в валик так, чтобы голова пострадавшего была максимально опрокинута назад. Зажав пострадавшему ноздри, спасающий делает глубокий вдох и энергичный выдох в открытый рот пострадавшего. Частота вдувания 12-15 раз в минуту, одновременно с искусственным дыханием проводится наружный массаж сердца. Положить ладони крест на крест на нижнюю часть груди в области сердца и производить толчки с частотой до 70 раз в минуту (на 4 надавливания  одно вдувание воздуха).
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