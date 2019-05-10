Где можно купаться и как вести себя на воде. МЧС подготовило памятку

От жары люди спасаются в прохладных водоемах. Однако надо помнить, что плавать может быть не только весело, но и опасно. Чтобы отдых не превратился в трагедию, следует усвоить правила поведения на воде. О них рассказывает МЧС.
1Места, где нельзя купаться
- водоемы, пруды, каналы, реки и другие водные объекты, не предназначенные для массового отдыха;
- места, обозначенные запрещающими знаками и надписями: «Опасно», «Купание запрещено», «Нырять (прыгать в воду) запрещено».
2Что нельзя делать вблизи открытых водоемов
- распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;
- оставлять без присмотра малолетних детей.
3Что запрещено делать на воде
- заплывать за оградительные знаки (буйки);
- подплывать к моторным, парусным судам и иным плавсредствам;
- влезать на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;
- использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого, и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
- организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- подавать ложные сигналы тревоги.
4Какие приспособления нельзя использовать при купании в открытом водоеме
- автомобильные камеры, надувные матрацы, доски и тому подобное;
- моторные, парусные, весельные лодки, иные гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды в зонах пляжей;
- на отдых к водоему не рекомендуется приводить собак и других домашних животных, а также оставлять на пляже мусор или бросать в воду пакеты, бутылки, остатки еды.
5Способы оказания первой помощи утопающему
- голову пострадавшего следует повернуть на бок и очистить рот от песка и ила. Удалить воду из дыхательных путей и желудка пострадавшего, перегнув через колено лицом вниз. На все это должно уходить не более 15 секунд;
- установить, есть ли у пострадавшего дыхание и пульс. При отсутствии пульса приступить к искусственному дыханию «рот в рот»;
- под шею подложить одежду, свернутую в валик так, чтобы голова пострадавшего была максимально опрокинута назад. Зажав пострадавшему ноздри, спасающий делает глубокий вдох и энергичный выдох в открытый рот пострадавшего. Частота вдувания — 12-15 раз в минуту, одновременно с искусственным дыханием проводится наружный массаж сердца. Положить ладони крест на крест на нижнюю часть груди в области сердца и производить толчки с частотой до 70 раз в минуту (на 4 надавливания — одно вдувание воздуха).