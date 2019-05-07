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Общество

Мурат Суталинов: Я прошу прощения, что не предотвратил трагические события

Сегодня Бишкекский городской суд отпустил на свободу экс-главу СНБ (ныне ГКНБ) Мурата Суталинова.

После освобождения генерал заявил журналистам, что чувствует вину за то, что не смог предотвратить трагические события 2010 года.

«Теперь сколько осталось, надо прожить правильно. Я в суде просил у матерей потерпевших прощения. Я и сейчас чувствую вину за то, что не предотвратил трагические события. У меня не хватило сил на это. И сейчас прошу прощения у всего кыргызского народа», — сказал Мурат Суталинов.

Генерал добавил, что никуда из страны уезжать не собирается и будет лечиться дома.

«Некоторые думают, что после освобождения я куда-то уеду. Нет, я буду дома. Я верю, что уровень наших врачей достаточно высок, поэтому буду получать лечение здесь», — отметил Мурат Суталинов.
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