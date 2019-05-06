«Валите в Рашку». Темир Болотбек оправдан за отсутствием состава преступления

Первомайский районный суд Бишкека оправдал обвиняемого в разжигании межнациональной розни Темира Болотбека. Об этом сообщил его адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, судья Венера Жаныбек кызы оправдала преподавателя КГУСТА за отсутствием состава преступления.

Напомним, в январе 2018 года пользователь социальной сети Facebook Темир Болотбек предложил «фанатам совка свалить в Рашку». Его возмутило, что другой пользователь социальной сети известный журналист Дина Маслова восхитилась домами советской постройки.

Позже ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Темир Болотбек не признал вины.