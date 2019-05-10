Уголовные дела по ТЭЦ Бишкека. Кто из чиновников получил срок и кого еще судят

Больше года ищут виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека. Одна проблема обнажила другую — модернизацию теплоцентрали китайской компанией ТВЕА. Многие видят именно в этом причину ненадежной работы ТЭЦ. Не обошлось и без сговора чиновников с подрядчиками.

В результате на скамье подсудимых два премьер-министра, бывший министр энергетики, руководители энергокомпаний. В отношении них возбудили четыре уголовных дела.

24.kg поможет читателям разобраться, в чем обвиняют чиновников — бывших и нынешних, а кто из них получил реальный срок.

Дело № 1. Халатность

Первое уголовное дело ГКНБ возбудил по факту аварии на ТЭЦ Бишкека, произошедшей в январе 2018 года. Тогда по вине энергетиков горожане пять дней в лютые морозы сидели без отопления. Еще неделя потребовалась, чтобы возобновить нормальную подачу тепла.

Вследствие ненадлежащего исполнения чиновниками Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», ОАО «Электрические станции» и ТЭЦ Бишкека служебных обязанностей по подготовке к осенне-зимнему периоду по неустановленным причинам произошел технологический сбой в работе оборудования, который своевременно не устранили.

Первым арестовали бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева.

Следом за решеткой оказался технический директор ОАО Алмаз Жусупбеков. Он проходит по ранее возбужденному делу о ремонте котлоагрегатов на ТЭЦ Бишкека.

Руководителя подрядной компании «АйМар Энержи» Темирбека Ниязова приговорили к семи годам лишения свободы, Бердибека Боркоева — к семи годам и шести месяцам лишения свободы, Алмаза Жусупбекова к семи годам лишения свободы, учредителя «АйМар Энержи» Каната Деркинбаева — к шести годам лишения свободы.

Дело № 2. За аварию ответят...

Межправительственная комиссия провела свое расследование и назвала фамилии виновных. Депутатская комиссия тоже определила круг ответственных. По аварии на ТЭЦ Бишкека возбудили еще одно уголовное дело.

В его рамках задержаны экс-генеральный директор «Электрических станций» Салайдин Авазов и его заместитель Жолдошбек Назаров. Обоих обвинили в коррупции.

В коррупции обвинили и бывшего главу Национального энергохолдинга Айбека Калиева. Он получил два с половиной года тюрьмы и штраф в 100 тысяч сомов.

Заместителя председателя Нацэнергохолдинга Нурлана Садыкова суд приговорил к двум с половиной годам и штрафу в 100 тысяч сомов. Он взят под стражу в зале суда.

В этом деле фигурировал и Бердибек Боркоев. Его осудили на 8 лет и 150 тысяч сомов штрафа.

Бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу приговорен к четырем годам лишения свободы и выплате штрафа в 150 тысяч сомов. Он заключен под стражу в зале суда.

Экс-технический инженер Нургазы Курманбеков также получил четыре года и штраф в 150 тысяч сомов.

Дело № 3. Кто воспользовался положением

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих организаций выделили в отдельное производство. Обвинение предъявили исполнительному директору Группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлану Бримкулову.

По делу проходит и бывший гендиректор «Электрических станций» Узак Кыдырбаев. Он получил четыре года лишения свободы и штраф 150 тысяч сомов.

Темирлан Бримкулов получил два с половиной года и штраф 100 тысяч сомов.

Дело № 4. VIP-фигурант уголовного дела

Авария на столичной теплоцентрали послужила поводом проверить, как проводилась модернизация. Ведь именно во время неполадок выяснилось, что новый блок, построенный китайской компанией ТВЕА, не готов вырабатывать тепло, а работает только на выдачу электричества. Не построили вовремя цех химической очистки воды.

Салайдин Авазов и Жолдошбек Назаров проходят обвиняемыми и по этому уголовному делу.

Обвинения в коррупции предъявили и бывшему премьер-министру Сапару Исакову. По версии следствия, в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента, при реализации проекта, используя политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц он пролоббировал интересы иностранной компании. В результате интересам государства и общества причинен ущерб в особо крупном размере.

В Совете безопасности уверены, что коррупционная составляющая заложена при закупке товарно-материальных ценностей. Напомним, для модернизации закупались плоскогубцы по $600. За 30-килограммовые порошковые огнетушители заплатили по $1,6 тысячи, а всего их купили шесть штук. Рыночная цена такого огнетушителя составляет примерно $200. Три огнетушителя по 25 килограммов стоили по $1,4 тысячи каждый.

«Золотым» оказалось и видеонаблюдение. На него потратили $1,8 миллиона. Стоимость одной камеры превысила $14 тысяч.

Фигурантами этого дела также являются экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, экс-министр финансов Ольга Лаврова — единственная, кому удалось избежать ареста. Она под домашним арестом.