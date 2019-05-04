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Общество
Сюжет: Дело «Вечерки» (131)

Верховный суд признал незаконной выдачу знака Zanoza Александру Рябушкину

Верховный суд признал, что Кыргызпатент незаконно выдал разрешение на товарный знак Zanoza Александру Рябушкину, акционеру ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек». Следовательно, логотип Zanoza остается собственностью ОФ «ПроМедиа». Об этом сообщает ВС КР.

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В феврале Конституционная палата отказала Александру Рябушкину в признании норм Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» противоречащими Конституции.

Напомним, в январе 2017 года бывший владелец «Вечернего Бишкека» Александр Рябушкин подал в суд на ОФ «ПроМедиа» (учредитель сайта Zanoza.kg), требуя 3 миллиона сомов. Выяснилось, что он зарегистрировал товарный знак Zanoza в Кыргызпатенте в 2016-м. Однако сайт Zanoza.kg с аналогичным логотипом начал работать на год раньше.

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Дизайнер, с которым фонд «ПроМедиа» заключал договор, обратился в Апелляционный совет Кыргызпатента, а также подал в суд на Александра Рябушкина. В ходе судебных разбирательств в 2017 году суд запретил использовать «ПроМедиа» логотип Zanoza.kg.

В итоге коллектив был вынужден начать работу под новым названием сайта — Kaktus.media. Впрочем, Александру Рябушкину также до окончания судебных разбирательств по существу запретили тогда использовать товарный знак.
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