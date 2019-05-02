Добыча урана. В ГКПЭН заверяют, что разведка новых месторождений не ведется

На сегодня полноценно работы по выданным лицензиям на разведку урана в Кыргызстане не проводят. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал, что, по уточненным данным, в настоящее время есть 18 лицензий на поиск и разведку урана в стране. Однако не все из них выдали только на уран. Часть разрешений касается других полезных ископаемых, а уран идет как сопутствующий металл.

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«На сегодня есть девять лицензий на геологоразведку именно урана, а в остальных он идет как сопутствующий. Информация у нас есть, но работы полноценно не проводятся», — подчеркнул Эмиль Осмонбетов.

Однако точно ответить на вопрос нардепа Эльвиры Сурабалдиевой, будут или нет геологоразведочные работы в будущем, глава ГКПЭН не смог.

Напомним, что депутаты парламента сегодня заслушивают информацию правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызстана.