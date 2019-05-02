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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (117)

Добыча урана. У «ЮрАзии» нет разрешительных документов на разработку

«ЮрАзия» получила лицензию только на разведку, и сейчас у компании на руках нет разрешительных документов на разработку», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Депутаты парламента заслушивают информацию правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызстана. Кубатбек Боронов сообщил, что лицензия компании «ЮрАзия» на геологоразведку уранового месторождения в Иссык-Кульской области действительна до 31 декабря 2020 года, но ее пока приостановили.

При этом первый вице-премьер-министр признал, что единых сведений о том, что компания проводила среди населения общественные слушания по проекту, нет.

«Люди говорят по-разному. После получения лицензии недропользователь обязательно должен проводить встречи с населением. Компания по своему плану провела встречи. Но некоторые говорят, что не слышали об этом, а некоторые жители участвовали во встречах. Компания проводила разъяснительную работу с населением, но не все были согласны. Вы знаете, в результате этого происходят такие явления. Мы думаем, результаты встреч с населением не были хорошие», — признался Кубатбек Боронов.
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