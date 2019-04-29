Сергей Шойгу: Кыргызстан всегда может рассчитывать на поддержку России

Сегодня Министерство обороны России передало Вооруженным силам Кыргызстана два вертолета и девять боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2.

Военная техника передана в качестве безвозмездной военно-технической помощи.

По данным пресс-службы Генштаба, оказание содействия ВС КР российской стороной предусмотрено положениями межгосударственного соглашения, регулирующего вопросы пребывания объединенной российской базы в республике.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в условиях горной местности и труднодоступности многих населенных пунктов предоставленная вооруженная техника расширит возможности по выполнению транспортных и поисково-спасательных задач.

«Бронированные разведывательные дозорные машины повысят способность и мобильность подразделений Сухопутных войск. Безусловно, развитие дружественных, механических отношений рассматривается как фактор региональной стабильности. Кыргызстан всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении безопасности», — сказал он.