Добыча урана. Опасные объекты Кара-Балтинского горнорудного комбината

В Кыргызстане не утихает скандал вокруг идеи разрабатывать в Иссык-Кульской области урановое месторождение Таш-Булак. За всей шумихой как-то забыли, что перерабатывать уран и складировать отходы планировали в Кара-Балте. А ведь город уже успел узнать все прелести урановой промышленности в советское время.

Корреспондент 24.kg побывала в Кара-Балте и посмотрела, где находятся главные объекты, которые планировали задействовать в проекте: Кара-Балтинский горнорудный комбинат, его хвостохранилища и Центральная научно-исследовательская лаборатория.

Всего 2,5 часа езды от Бишкека, и мы оказываемся на Сосновском повороте — въезде в Кара-Балту. Чтобы найти КГРК, надо подняться в верхнюю часть города. Это буквально 5-7 минут от Сосновского поворота мимо промышленной зоны. Ведь когда-то Кара-Балта славилась промышленностью. Сейчас большинство заводов стоит.

КГРК находится гораздо выше уровня Кара-Балты. Следовательно, любые вредные выбросы сразу летят на город.

На подъезде к КГРК внимание привлекает большая черная табличка. Соответствующий знак и надпись, которая предупреждает, что впереди зона повышенной радиации. Это начало хвостохранилищ горнорудного комбината. Самое веселое, что от этой самой таблички до ближайших жилых домов буквально 10 минут ходьбы.

Карабалтинцы хорошо знают, где находятся хвосты. Местные жители не раз купались на дамбе хвостохранилища, ловили там рыбу и собирали на территории хвостов грибы. Сегодня, правда, людей в округе немного, но пасутся лошади и коровы. Заботливый пастух загнал буренок как раз на территорию хвостов.

400 метров

Буквально через 300-таблички и надписи, запрещающие въезд на территорию. Там же высятся деревья. Именно на этой части хвостов самые большие отвалы переработанного урана. Охрана есть, однако людей совсем немного, нет и ограждения. Поэтому пройти ближе не составит труда.

Я не стала рисковать здоровьем и лезть в самый центр хвостов. Решила зайти на хвостохранилище с другой стороны — там, где уровень радиации поменьше. Но для начала мы доехали до завода.

Перед проходной КГРК небывалое оживление — у заводоуправления стоит около десятка машин. Я была здесь полтора года назад. Ситуация была иной — только несколько охранников на входе.

Однако и сейчас особого оживления на заводе нет. В основном бурная деятельность сосредоточена в здании заводоуправления. На территории комбината людей практически не видно. Работает только Аффинажный завод. Он находится на территории КГРК, но много лет принадлежит ОАО «Кыргызалтын».

Мимо здания заводоуправления и самого завода КГРК идет дорога на местную ТЭЦ. По ней можно попасть и на хвостохранилища. И здесь уже нет надписей, предупреждающих об опасности. Есть закрытый шлагбаум. Правда, замок на нем давно проржавел, а колючей проволоки вокруг нет уже лет десять.

Эту часть хвостов хорошо видно из окон заводоуправления КГРК. Однако никого не смутило, что там остановилась машина, по хвостам ходят непонятные люди. Я пробыла там почти полчаса, но никто не обратил на меня внимания. Зато смогла насладиться потрясающим панорамным видом на город, который открывается с хвостохранилища.

С этой стороны хвостов вполне можно дойти до дамбы и до самых опасных участков. И вряд ли кто-либо обратит на меня внимание.

По плану оставался еще один объект — Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) КГРК. Она находится в городе. От завода лаборатория недалеко — буквально 5 минут езды. Однако находится она практически напротив Жайылского районного родильного дома. А теперь представьте, что всего в нескольких десятках метров от него будут проводить исследования руды с месторождения Таш-Булак для определения содержания в ней металлов.

При этом руководство КГРК и акционеры заверяют, что производство будет абсолютно безопасным.

И еще несколько фактов:

Хвостохранилища в Кара-Балте являются собственностью КГРК, но установки по переработке больше не работают.

Хвостохранилища взяты в аренду у правительства Кыргызстана.

Урановый могильник в Кара-Балте относится к пятерке самых крупных в республике.

Объекты Кара-Балтинского горнорудного комбината присутствуют в стратегическом мастер-плане по рекультивации площадок уранового наследия в Центральной Азии.

И еще одна маленькая деталь. От вредного воздействия урана в случае его переработки на КГРК может пострадать не только Кара-Балта, но и ближайшие к нему села Алексеевка и Вознесеновка. Грунтовые воды с КГРК спускаются как раз к ним. А люди в основном используют питьевую воду из уличных колонок.