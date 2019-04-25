Медики выяснили причину госпитализации школьников в Баткене после прививки

Причиной массовой госпитализации учеников в Баткенской области стала не реакция на прививку, а кишечная инфекция. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, комиссия Минздрава закончила проверку.

«В Баткенской области с начала года этой вакциной привили более 20 тысяч человек и побочных реакций не зафиксировали», — отметила она.

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Гульбара Ишенапысова добавила, что госпитализировали учеников второй смены.

«С 11 часов они были на каком-то мероприятии, потом по дороге купили гамбургеры и обедали в школе. Их симптомы походили на кишечную инфекцию, потому что прививка АДС-М не дает таких побочных эффектов, как тошнота и рвота», — сказала она.

Специалист пояснила, что анализы показали наличие кишечной палочки и произошло совпадение по времени.

Начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова подчеркнула, что у одного мальчика подтвердилась психосоматическая реакция — боязнь иглы.

Напомним, в начале апреля в баткенскую больницу госпитализировали после прививки семерых учеников.