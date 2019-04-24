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Общество
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы (39)

Экс-депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу осужден на 10 лет

Бывший депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу в Казахстане осужден на 10 лет. Об этом сообщило агентство Тengrinews.kz.

Сегодня в Алматы вынесли приговор фигурантам дела о контрабанде на кыргызско-казахской границе. 

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Дамирбека Асылбек уулу признали виновным и приговорили к 10 годам заключения по обвинению в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде».

Еще двух граждан Кыргызстана, 39-летнего Уланбека Мурадилова и 34-летнего Чингиза Абакирова, суд признал виновными в участии в преступной группе.

Как сообщает Тengrinews.kz, во время зачитывания приговора обвиняемые затеяли драку.

«Люди в военной форме начали в срочном порядке выводить подсудимых. Судья также удалился из зала, не зачитав приговор до конца. Родственники подсудимых еще долго шумели в зале, а после протестовали на улице перед зданием суда», — пишет издание.
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