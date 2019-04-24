Суд по делу экс-мэров Бишкека. Юрист просит разделить уголовное дело по эпизодам

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Речь идет о заведомо не выгодной продаже пансионата «Солнечный берег», который находился на балансе предприятия. Но Албек Ибраимов согласен только частично, поскольку он вообще не понял, причем тут он. Подсудимый отметил, что никакого отношения к реализации пансионата в 2012 году не имеет и указал, что решение тогда принимал Юрий Васильев. Прокуратура выступила с предложением отделить только уголовное дело Юрия Васильева. Суд удалился в совещательную комнату.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.