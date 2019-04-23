21:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В детсаду дети спят на полу. В управлении образования разобрались в ситуации

В социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как дети спят по трое-четверо в одной кровати и даже на полу. На кадрах видно, что в комнате находится более 50 детей. В мэрии Бишкека подтвердили, что видео снято в столичном детском саду.

По данным чиновников, такая ситуация сложилась из-за того, что в одной из комнат детского сада № 1, расположенного в жилом массиве «Касым», проходил косметический ремонт.

Детей на время тихого часа поместили в одно помещение, чтобы они не дышали краской. Решение согласовано с родителями.

«Директору детского сада Айнагуль Малдыбаевой грозит дисциплинарное наказание», — отметили в мэрии.

Детский сад открыт в 2008 году и рассчитан на 140 мест. Фактически его посещают около 290 детей.
Ссылка:
просмотров: 794
Версия для печати
Материалы по теме
В Каджи-Сае возвращено в муниципальную собственность здание детского сада
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Акция aitv: подключи телевидение и&nbsp;получи 1&nbsp;500 сомов на&nbsp;баланс Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс