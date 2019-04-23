В детсаду дети спят на полу. В управлении образования разобрались в ситуации

В социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как дети спят по трое-четверо в одной кровати и даже на полу. На кадрах видно, что в комнате находится более 50 детей. В мэрии Бишкека подтвердили, что видео снято в столичном детском саду.

По данным чиновников, такая ситуация сложилась из-за того, что в одной из комнат детского сада № 1, расположенного в жилом массиве «Касым», проходил косметический ремонт.

Детей на время тихого часа поместили в одно помещение, чтобы они не дышали краской. Решение согласовано с родителями.

«Директору детского сада Айнагуль Малдыбаевой грозит дисциплинарное наказание», — отметили в мэрии.

Детский сад открыт в 2008 году и рассчитан на 140 мест. Фактически его посещают около 290 детей.