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Общество

В Бишкеке подсчитали ущерб от краж люков. Но с ворами пока совладать не в силах

Ущерб от кражи люков и решеток на улицах Бишкека только за полтора месяца составил 1,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, украли около 200 люков на недавно отремонтированных дорогах. Всего же исчезло около 600 люков и решеток.

«В конце января при обследовании улиц, отремонтированных в 2017-2018 годах, установлено отсутствие 101 решетки. Управление капитального строительства переговорило с подрядчиками. Они согласились установить их, хотя это не является дефектом работ. На некоторых улицах подрядчики устанавливали крышки люков и решетки по три, пять и даже шесть раз», — отметили в мэрии.

Заказанную на заводе партию приварили, но, несмотря на это, украли еще 200 решеток и люков.

Все затраты по их восстановлению ложатся на городскую казну.

В мэрии подчеркнули, что по каждому факту кражи информировали правоохранительные органы. Они проводят следственные мероприятия.

«Но ни один люк или решетка до сих пор не найдены. Надеемся, правоохранительные органы найдут возможность системной проверки пунктов приема металлолома и задержат воров», — отметили в мэрии.
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