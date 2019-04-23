Бульвар Эркиндик не для детей? Реакция родителей на предложение аксакалов

Днем на бульваре Эркиндик родители, гуляющие с детьми, — обычная картина. Что неудивительно. В центре города не так много мест, где можно прогуляться под тенью деревьев, подышать относительно чистым воздухом, посидеть на лавочках, а детворе поиграть на площадках.

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«Вверх-вниз», «вверх-вниз», — качают родители детей на качелях. А рядом малыши покоряют горку. Радостный смех разносится над бульваром. Тем непонятней предложение аксакалов демонтировать площадки и гулять подрастающему поколению во дворах и парках.

В мэрии обещали не принимать необдуманных решений по вопросу, а посоветоваться с горожанами. А пока на площадках работники муниципальных служб наводят порядок — красят горки и качели.

Корреспондент 24.kg узнала, что думают о предложении аксакалов родители. Выяснилось, что некоторые специально приезжают на бульвар из разных частей города, чтобы погулять с детьми. Ни один из них предложение аксакалов не поддержал.