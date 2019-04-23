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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (90)

Пограничная служба: Ситуация на границе с Таджикистаном стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная и контролируется пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, накануне, примерно в 20.50, неизвестный гражданин Таджикистана незаконно задержал и забрал на территорию анклава Ворух восьмилетнего гражданина Кыргызстана. Он передал ребенка сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана. Таджикистанец проводил очистительные работы ирригационных систем реки Каравшин вблизи условной линии границы. Через 30 минут после задержания таджикская сторона передала мальчика кыргызской стороне.

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«Как сообщили пограничные представители Таджикистана, гражданин обвинил задержанного мальчика в том, что днем ранее он якобы разбил стекло экскаватора. Около 50-60 граждан Кыргызстана, возмущенные действиями таджикской стороны, собрались в центре села Ак-Сай. Для урегулирования инцидента на кыргызско-таджикской госгранице в тот же день состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся телефонный разговор руководителей пограничных ведомств двух стран. Стороны отметили необходимость сохранения ранее достигнутых соглашений и договорились не применять оружие пограничниками сторон, соблюдать режим границы и решать вопросы путем переговоров.

В ходе инцидента 22 апреля 2019 года и его урегулирования оружие сторонами не применялось.

«На сегодня движение автомашин на автодороге Исфара — Ворух возобновили. Скопления людей в приграничных районах не наблюдается. Представители пограничных ведомств и органов местного самоуправления, сотрудники правоохранительных органов двух государств проводят разъяснительную работу с местным населением», — заключили в ГПС.
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