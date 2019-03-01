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Общество
Сюжет: Безопасный город (209)

«Безопасный город». За две недели зафиксировано почти 19 тысяч нарушений

С 12 по 28 февраля аппаратно-программные комплексы зафиксировали 18 тысяч 600 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД Иман Саркулов.

По его словам, все эти нарушения прошли через центр мониторинга и обработаны. Вся информация собрана. Но водители не получат «письма счастья» из-за юридических коллизий.

«С 4 марта вступят в силу поправки, которые дают скидку при оплате штрафа в кратчайшие сроки. «Письма счастья» по всем нарушениям, которые будут зафиксированы после этого времени, будут направлены автовладельцам», — заключил Иман Саркулов.
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