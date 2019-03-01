«Безопасный город». За нарушения, зафиксированные до 4 марта, не будет штрафа

За нарушения Правил дорожного движения, которые зафиксированы видеокамерами фиксации в рамках проекта «Безопасный город», штрафы выписываться не будут. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, с 12 февраля камеры фактически работали в тестовом режиме. Все службы изучали ситуацию, устраняли недостатки. Однако рассылать штрафы за выявленные нарушения МВД не будет.

«Тут все дело в законодательстве. Жогорку Кенеш принял поправки, по которым делается скидка в 50 процентов тем, кто быстро оплатил штраф. Поправки вступят в силу только с 4 марта. С юридической точки зрения мы не можем применить эту норму для тех, кто нарушил ПДД раньше, чем закон вступит в силу. Получается, что эти люди лишатся возможности воспользоваться скидкой. Поэтому и принято решение, что штрафы начнут выписывать только с 4 марта», — заключил Курсан Асанов.