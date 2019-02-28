В Кыргызстане по делу о пытках пострадавшие получат 200 тысяч сомов

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда в части компенсации в размере 200 тысяч сомов семье Турдубека Акматова, умершего от пыток 14 лет назад.

Отметим, что Турдубек Акматов умер после 10-часового допроса в ОВД Узгенского района. Избивали его шесть сотрудников милиции, потом отпустили. Турдубек Акматов от полученных травм скончался в тот же вечер. Возбудили уголовное дело только после эксгумации по статье «Убийство» УК КР.

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Прокуратура не нашла в действиях работников милиции состава преступления, поскольку нет свидетельских показаний и невозможно установить причастных к убийству лиц. Юристы подчеркивают, что за 14 лет прокуратура восемь раз приостанавливала уголовное дело.

Между тем представитель Генеральной прокуратуры отметила на заседании суда 19 февраля 2019 года, что следственные мероприятия продолжаются в целях установления лиц, причастных к убийству.

Уточняется, что суд вынес решение взыскать с Минфина моральный ущерб в размере 200 тысяч сомов.