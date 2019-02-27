США вернули Кыргызстану $4,5 миллиона, похищенные ранее Бакиевыми

Министерство юстиции США вернуло правительству Кыргызстана похищенные в результате коррупции и кражи государственных средств прежним режимом Курманбека Бакиева и его сына Максима Бакиева активы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Департамента юстиции США.

Напомним, что эти средства были выявлены в США в ходе уголовного преследования Евгения Гуревича за инсайдерскую торговлю в окружном суде США в восточном округе Нью-Йорка. В последствии суд принял решение о конфискации $6 миллионов после вынесения обвинительного приговора прокуратурой США.

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«Правительство Кыргызстана подало ходатайство о ремиссии в отдел юстиции, отмывания денег и возвращения активов, утверждая, что эти средства подлежат конфискации. 4 октября 2018 года Министерство юстиции удовлетворило ходатайство о возврате этих средств. На данный момент собрано приблизительно $4,5 миллиона, и они утверждены для возвращения. Эти средства будут зачислены на текущий счет Центрального казначейства Министерства финансов в Национальном банке Кыргызстана. Правительства США и Кыргызстана будут прилагать дополнительные усилия, чтобы попытаться найти и вернуть оставшиеся украденные активы в порядке конфискации», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что возвращенные деньги будут потрачены на улучшение общественного доступа сельского населения к системе здравоохранения путем покупки и установки медицинского оборудования (рентгеновского, диагностического и т. д.) для региональных больниц. Кроме того, деньги пойдут на строительство объектов водоснабжения для расширения доступа к чистой питьевой воде для сельского населения, а также на укрепление кыргызских учреждений, ответственных за антикоррупционные программы, и содействие прозрачности судебных разбирательств и финансовой целостности государственных органов, включая приобретение и установку аудио- и видеооборудования для проектов в районных судах, чтобы повысить прозрачность и общественный контроль в секторе правосудия.

Министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жээнбаева будет контактным лицом для вопросов об использовании этих средств.