Суд пересмотрел срок заключения Алтынбеку Муралиеву, обвиненному в госизмене

Бишкекский городской суд пересмотрел срок заключения обвиняемому в шпионаже сыну бывшего премьер-министра Амангелди Муралиева – Алтынбеку Муралиеву. Об этом 24.kg сообщили в суде.

Алтынбека Муралиева приговорили к 22 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов адвокаты осужденного подали ходатайство о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Суд сократил срок заключения на семь лет.

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Отметим, что второй фигурант дела изначально приговорен к четырем годам лишения свободы. Однако к нему применили амнистию и выпустили в зале суда.

Алтынбек Муралиев – экс-заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства. Он обвинялся в «передаче иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну». Его заключили под стражу 4 ноября 2014 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

Алтынбек Муралиев себя виновным не признал. Он утверждает, что никогда не передавал секретные сведения представителям других государств. Более того, уверяет, что его вынудили дать признательные показания под давлением в первые часы после задержания.