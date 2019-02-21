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Общество

«Тазалык» нарушает закон, отстреливая бродячих животных

Отстрел бездомных животных в Бишкеке незаконен. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям Бишкекского городского кенеша.

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Депутат Сайдахмат Исмаилов поинтересовался у представителя ГУВД, имеют ли право гражданские лица, то есть сотрудники «Тазалыка», применять огнестрельное оружие в общественных местах.

Заместитель начальника службы общественной безопасности ГУВД Бишкека Жумадил Шералиев ответил, что в новом кодексе о проступках есть статья, запрещающая стрельбу из огнестрельного оружия в населенных пунктах.

«Гражданские лица не имеют права на применение огнестрельного оружия. Но это вынужденная мера. К нам в «102» поступает много жалоб на бродячих собак, спрашивают, что делать, если собаки покусают детей. Поэтому приходится выставлять участковых, когда работает «Тазалык», — ответил он.

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«Получается, сотрудники «Тазалыка» незаконно отстреливают животных?» — обратился депутат Сайдахмат Исмаилов.

Вице-мэр Бишкека Рыспек Сарпашов отметил, что отстрел собак проводится на основании правил благоустройства города. «Но если мы пришли к выводу, что предприятие это делает незаконно, получается, оно должно приостановить отстрел. А через месяц будет хаос, кто будет нести ответственность?» — поинтересовался он.

По данным руководителя аппарата мэрии Бишкека, ежегодно в столице отстреливают около 10 тысяч собак.

Напомним, что на очередной сессии БГК подняли проблему бродячих животных и создания приюта. Однако она не нашла поддержки у депутатов. Избранники решили рассмотреть вопрос в профильной комиссии.
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