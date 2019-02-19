Дело о ДТП с военнослужащим авиабазы ОДКБ «Кант» передали в суд. Об этом 24.kg сообщил адвокат пострадавшей стороны Икрамидин Айткулов.

По его словам, уголовное дело рассмотрит Военный суд России.

«Процесс пройдет на базе ОДКБ «Кант». Российские следователи предъявили обвинение военнослужащему в причинении вреда по неосторожности в результате ДТП. Вопрос компенсации также решить суд, виновник ДТП ничего еще не выплатил», — рассказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, 27 августа в селе Лебединовка Чуйской области военнослужащий авиабазы «Кант» сбил на машине мать с ребенком. Женщина умерла по дороге в больницу, а трехлетний ребенок получил тяжелые травмы.