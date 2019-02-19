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Общество
Сюжет: Безопасный город (190)

«Безопасный город». Узнай, какие еще перекрестки оборудуют камерами к 6 марта

К 6 марта камерами оборудуют еще девять перекрестков в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в столичной мэрии.

В рамках второго этапа реализации проекта «Безопасный город» оборудуют камерами фиксации нарушений Правил дорожного движения перекрестки Боконбаева — Манаса, проспекта Чуй — Манаса, Чуй — Павлова, Жибек Жолу — Манаса, М.Ганди — Боталиева, Жибек Жолу — Курманджан Датки, Ахунбаева — Байтика Баатыра, Чуй — Абдрахманова, Байтика Баатыра — Горького.

Камеры также появятся на путепроводах по улице Ибраимова и 7 Апреля (скоростомеры).

Кроме того, к 8 апреля камеры поставят еще на 11 перекрестках, а к 10 мая — на 8 перекрестках.

Ранее премьер-министр КР рассказал журналистам, что нарушители получат скидку 50 процентов при оплате штрафа в течение двух недель. 

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что отработан механизм оплаты постановлений о нарушении ПДД через банки и Кыргызпочтасы.

«Платежный шлюз работает. Нарушение фиксирует концерн радиостроения «Вега», направляет его в ГП «Инфоком», а оттуда — в центр мониторинга. После инспекторы его подписывают, распечатывают и отправляют на почту», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
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