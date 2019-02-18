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Общество
Сюжет: Безопасный город (187)

В Бишкеке на проблемных перекрестках установят дополнительные секции светофоров

Мэрия Бишкека установит дополнительные секции светофоров в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщила ее пресс-служба.

После начала реализации проекта от водителей стало поступать много вопросов, жалоб и предложений по дорожной инфраструктуре города. В муниципалитете состоялось рабочее совещание по организации движения транспорта на перекрестках столицы.

В мэрии отметили: в связи с тем, что автомобилисты стали соблюдать ПДД, на отдельных перекрестках резко увеличились пробки. Решено провести объезд проблемных перекрестков и изучить возможность установки дополнительных дорожных знаков и секций светофорных объектов на следующих перекрестках:

— улицы 7 Апреля и Горького (дополнительная секция, поворот налево, с севера на юг, четыре полосы);

— улица Курманджан Датки и проспект Чуй (передвинуть светофоры и увеличить время дополнительных секций);

— проспект Чуй и улица Фучика (поворот со второй полосы налево, с запада на восток).

В муниципалитете добавили, что ждут мнения горожан о ликвидации пешеходного перехода на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии.

«Речь об отрезке между двумя полосами на проспекте Чуй. Ранее на этих перекрестках была разметка: пешеходный переход (зебра), но на данный момент из-за соблюдения всех ПДД именно здесь фиксируют длинный затор. Есть решение, которое учтет интересы всех — пешеходов, автомобилистов, общественного транспорта, — убрать данную разметку. Однако это необходимо обсудить с горожанами», — заметили в мэрии.

Предложения и замечания можно присылать на почту pressa@meria.kg и WhatsApp: 0553013777.

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