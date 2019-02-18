Модернизация ТЭЦ. Предварительные слушания пройдут в закрытом режиме

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил 24.kg, что претензий к назначенной председательствующей судье Инаре Гилязидиновой он не имеет и надеется, что все будет по закону и с соблюдением процедур, а не по заказу.

По его словам, сегодня заседания не будет. Стороны проведут предварительные слушания в закрытом режиме.

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Обвинения Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Осмонбеку Артыкбаеву, Айбеку Калиеву, Салайдину Авазову, Ольге Лавровой и другим фигурантам расследования предъявлены по факту злоупотребления должностным положением и коррупции.

Обвиняемой по делу проходит и экс-министр финансов Ольга Лаврова.

По версии следствия, обвиняемые, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства в $111 миллионов 252 тысячи 797.