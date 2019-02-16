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Общество

Корь в Кыргызстане. Как распознать заболевание и защититься от него

В Министерстве здравоохранения рассказали, как защититься от кори и распознать заболевание.

Напомним, что в Республиканской инфекционной больнице находятся 59 больных корью. В 2018 году зарегистрировано 1 тысяча 5 случаев кори в стране. Более 80 процентов заболевших — дети в возрасте до пяти лет.

Корь — это заразное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом. Корь распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет и чихает.

В закрытых помещениях вирус кори с током воздуха может распространяться в соседние комнаты и даже через коридоры, лестничные клетки и систему вентиляции в другие квартиры. В редких случаях наблюдается передача вируса кори через третье лицо и вещи. Возможно внутриутробное инфицирование.

Восприимчивость к кори очень высокая. При контакте с больным корью заболевают практически все лица, не болевшие корью и не привитые против нее.

Симптомами кори являются высокая температура тела, кашель, насморк, слезотечение, светобоязнь и высыпания на теле в виде красных пятнышек, которые проявляются сначала на коже лица, а потом распространяются по всему телу.

Корь может привести к таким осложнениям, как диарея, пневмония, энцефалит, особенно у детей младшего возраста.

Если вы заметили у себя симптомы кори, находитесь в контакте с больным корью или отмечаются признаки простудного заболевания, оставайтесь дома, не посещайте места с повышенной скученностью людей — закрытые детские игровые площадки, общественный транспорт, торговые центры, праздничные мероприятия с родственниками — и вызовите семейного врача.

Единственным эффективным методом профилактики кори является иммунизация.

Вакцинацию можно получить в центрах семейной медицины по месту жительства. Вакцинация против кори проводится согласно утвержденному календарю профилактических прививок. Первая доза вводится в возрасте одного года, вторая — в возрасте шести лет перед поступлением в школу. Для полноценной выработки иммунитета в организме достаточно введения двух доз вакцины против кори в составе комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).
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