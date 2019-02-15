Госслужащий оказался аудитором компании, проводившей проверку по Е-паспортам

Заместитель директора Центрального казначейства при Министерстве финансов Нукеш Кожобергенов оказался аудитором частной компании ОсОО «Аудит Профи Групп», которая проводила проверку сделки по бланкам электронных загранпаспортов. Информацию об этом подтвердили в Минфине.

Ранее журналисты выяснили, что Нукеш Кожобергенов в 2017 году получил сертификат аудитора. При этом оказалось, что он является сотрудником ОсОО «Аудит Профи Групп». Именно эта фирма часто выступает аудитором в государственных закупках.

В 2016-м компания проверяла покупку угля на ТЭЦ Бишкека на 1,8 миллиарда сомов и закрыла глаза на имеющиеся нарушения. Она проводила аудиты и по другим крупным сделкам в энергопредприятиях. Зачастую крупные сделки «Аудит Профи Групп» проверяет за несколько тысяч сомов. К примеру, продолжение строительства рынка в сельской управе Кызыл-Суу за 22,1 миллиона сомов аудиторы проверили за 12 тысяч сомов. В 2017 году Генеральная прокуратура объявляла тендер на проведение аудита за 30 тысяч сомов. «Аудит Профи Групп» согласилась выполнить услуги за 14,8 тысячи сомов.

«Аудит Профи Групп» провела проверку тендера на 1,2 миллиарда сомов на закупку бланков новых биометрических загранпаспортов за 10 тысяч сомов.

В Министерстве финансов сообщили, что создали комиссию по служебному расследованию. Выявлено, что заместитель директора Центрального казначейства, являясь государственным служащим, без согласия непосредственного директора осуществлял деятельность шеф-тренера — аудитора в ОсОО «Аудит Профи Групп».

«Кроме того, комиссия выявила факт того, что заместитель Центрального казначейства представил разрешение об использовании его квалифицированных и международных сертификатов для участия в конкурсах и тендерах в установленном порядке в интересах «Аудит Профи Групп». Это свидетельствует о несоблюдении принципов этики государственных служащих, наличии конфликта интересов, а также ставит под сомнение его пребывание на государственной службе», — говорится в сообщении.

При этом в соответствии с законом об аудиторской деятельности она представляет собой предпринимательскую деятельность по независимой проверке (аудиту) финансовой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей и оказанию сопутствующих услуг.

На основе проведенного служебного расследования комиссия внесла рекомендацию дисциплинарной комиссии Минфина рассмотреть вопрос о соответствии заместителя директора Центрального казначейства Нукеша Кожобергенова занимаемой должности за несоблюдение требования законодательства о государственной гражданской службе.