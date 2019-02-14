Телеканалы в Кыргызстане не должны вести религиозную деятельность

В Кыргызстане некоторые телевизионные передачи на религиозные темы можно отнести к религиозной деятельности. Об этом на круглом столе «Роль СМИ в информационном сопровождении государственной политики в религиозной сфере» заявил заместитель директора Госкомиссии по делам религий Закир Чотаев.

Он отметил, что у некоторых телеканалов есть постоянные передачи на религиозную тематику. «Их можно отнести к религиозной деятельности. А по закону религиозную деятельность разрешают только в религиозных заведениях. Поэтому мы просим журналистов, если есть постоянные передачи, дайте нам информацию по сетке вещания», — отметил Закир Чотаев.

По его словам, при освещении темы религии представителям СМИ надо придерживаться Конституции и законов.

«У нас свобода вероисповедания. Это говорит о том, что каждый гражданин сам решает, какую религию ему исповедовать или быть атеистом. Конституция гарантирует недопустимость дискриминации по любому признаку, по религиозному в том числе. А мы часто встречаем дискриминацию или нетолерантное отношение к представителям других религий», — отметил он.