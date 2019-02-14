16:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Телеканалы в Кыргызстане не должны вести религиозную деятельность

В Кыргызстане некоторые телевизионные передачи на религиозные темы можно отнести к религиозной деятельности. Об этом на круглом столе «Роль СМИ в информационном сопровождении государственной политики в религиозной сфере» заявил заместитель директора Госкомиссии по делам религий Закир Чотаев.

Он отметил, что у некоторых телеканалов есть постоянные передачи на религиозную тематику. «Их можно отнести к религиозной деятельности. А по закону религиозную деятельность разрешают только в религиозных заведениях. Поэтому мы просим журналистов, если есть постоянные передачи, дайте нам информацию по сетке вещания», — отметил Закир Чотаев.

По его словам, при освещении темы религии представителям СМИ надо придерживаться Конституции и законов.

«У нас свобода вероисповедания. Это говорит о том, что каждый гражданин сам решает, какую религию ему исповедовать или быть атеистом. Конституция гарантирует недопустимость дискриминации по любому признаку, по религиозному в том числе. А мы часто встречаем дискриминацию или нетолерантное отношение к представителям других религий», — отметил он.
Ссылка:
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
Журналистов при освещении темы религии призвали оставаться беспристрастными
Крещение-2019 православные встретили теплом и омовением в купелях
В ДУМК наконец озаботились содержанием проповедей от миссионеров
О том, что Кыргызстан — светское государство, чиновники в регионах не знают
В Кыргызстане создают межконфессиональный совет
Президент Кыргызстана считает, что пора государству вмешаться в сферу религии
В Кыргызстане мечетей больше, чем общеобразовательных школ
В Кыргызстане разрешат детям с родителями посещать религиозные организации
Религиозным организациям в Кыргызстане запретят агитировать за политпартии
В Кыргызстане вновь хотят лицензировать религиозные учебные заведения
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Бизнес
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»