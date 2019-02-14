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Общество

Журналистов при освещении темы религии призвали оставаться беспристрастными

Журналистов при освещении темы религии призвали придерживаться принципа беспристрастности. Об этом сегодня на круглом столе «Роль СМИ в информационном сопровождении государственной политики Кыргызстана» заявил директор Государственной комиссии по делам религий Заир Эргешов.

Он отметил важную роль СМИ в освещении религиозных тем и государственной политики.

«Учитывая сегодняшнюю роль СМИ, мы бы призвали всегда придерживаться беспристрастности. Всегда давать мнение всех сторон и достоверную информацию. Часто СМИ в поисках сенсации или оперативной передачи информации допускают неточности», — заявил он.
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