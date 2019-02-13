02:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Уровень заболеваемости туберкулезом в Кыргызстане остается стабильным

Уровень заболеваемости туберкулезом в Кыргызстане остается стабильным. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в 2018 году на лечении находились 7 тысяч 324 человека, в том числе впервые выявленные — 5 тысяч 808.

«Выше республиканских по-прежнему остаются показатели заболеваемости в Чуйской области (126,8 случая на 100 тысяч человек) и Бишкеке (88,4 случая на 100 тысяч). Это связано с высоким уровнем миграции населения из других регионов страны», — отметили в ведомстве.

Показатель заболеваемости туберкулезом детей в республике в 2018 году, по предварительным данным, составил 15 случаев на 100 тысяч.

«Показатель уровня смертности от туберкулеза постепенно снижается, в 2018 году он составил 4,6 случая на 100 тысяч населения (5,2 в 2017-м)», — проинформировали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что в Кыргызстане внедрены современные методы лабораторной диагностики туберкулеза, включая определение устойчивости (GeneXpert, Хайн-тест, секвенирование генома ТБ и другие).

«Разработан новый метод оплаты за успешное завершение лечения туберкулеза на уровне первичной медико-санитарной помощи. С 2018 года его внедряют в Чуйской, Таласской и Джалал-Абадской областях, успешно пролечены/излечены 1 тысяча 585 больных», — подчеркнули в министерстве.
Ссылка:
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
Самую смертоносную инфекцию в мире определила ВОЗ
Культурного уровня нет. Названы проблемы лечения туберкулеза осужденных
В 2017 году в Кыргызстане выявили 404 школьника с туберкулезом
Две детские противотуберкулезные больницы объединят
В Кыргызстане почти 8 тысяч больных туберкулезом
Гумпомощь не доходит до больных туберкулезом, считает депутат
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Как дешево и вкусно бороться с туберкулезом? Простые рецепты от специалистов
При дефиците средств Наццентр фтизиатрии не освоил 34 миллиона сомов
Главу Минздрава критикуют депутаты — не смог защитить поправки в закон
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»