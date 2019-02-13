Уровень заболеваемости туберкулезом в Кыргызстане остается стабильным. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в 2018 году на лечении находились 7 тысяч 324 человека, в том числе впервые выявленные — 5 тысяч 808.

«Выше республиканских по-прежнему остаются показатели заболеваемости в Чуйской области (126,8 случая на 100 тысяч человек) и Бишкеке (88,4 случая на 100 тысяч). Это связано с высоким уровнем миграции населения из других регионов страны», — отметили в ведомстве.

Показатель заболеваемости туберкулезом детей в республике в 2018 году, по предварительным данным, составил 15 случаев на 100 тысяч.

«Показатель уровня смертности от туберкулеза постепенно снижается, в 2018 году он составил 4,6 случая на 100 тысяч населения (5,2 в 2017-м)», — проинформировали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что в Кыргызстане внедрены современные методы лабораторной диагностики туберкулеза, включая определение устойчивости (GeneXpert, Хайн-тест, секвенирование генома ТБ и другие).

«Разработан новый метод оплаты за успешное завершение лечения туберкулеза на уровне первичной медико-санитарной помощи. С 2018 года его внедряют в Чуйской, Таласской и Джалал-Абадской областях, успешно пролечены/излечены 1 тысяча 585 больных», — подчеркнули в министерстве.