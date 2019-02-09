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Общество

Больше всего заболевших корью в ЦА зарегистрировано в Кыргызстане

Среди стран Центральной Азии наибольшее количество заболеваний корью в 2018 году приходится на Кыргызстан. Об этом говорится в пресс-релизе европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

По его данным, в прошлом году в нашей республике заболели 1 тысяча 8 человек. В Казахстане зафиксировано 576 случаев. В Таджикистане и Туркменистане не зарегистрирован ни один случай заболевания корью, и на Узбекистан приходится 22 случая.

Напомним, что из-за высокой заболеваемости корью эксперты ВОЗ дали Кыргызстану статус возобновления эндемической циркуляции вируса кори. С начала 2019 года в Кыргызстане зарегистрировано 319 случаев заболевания.
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