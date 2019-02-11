Улан Усойун: Кыргызы не умеют ухаживать за девушками, поэтому крадут невест

Кража невест продолжает жить в современном кыргызском обществе и зачастую приводит к трагическим последствиям. Вспомнить хотя бы резонансное убийство молодой Бурулай, которая просто не хотела выходить замуж за нелюбимого.

Традиция живет, несмотря на то что с одной стороны она подпадает под ряд уголовных статей, с другой — активно обсуждается вопрос, является ли «ала качуу» истинной традицией кыргызов.

Улан Усойун — основатель фонда «Кочмондор», который занимается возрождением исконных кыргызских традиций. Он проводит много исследований с населением регионов, а также с историческими данными.

В интервью 24.kg он рассказал, как сложился обряд «ала-качуу» в Кыргызстане, почему он все еще существует и как с ним бороться.

Истинно кыргызские традиции

Основатель фонда «Кочмондор» отметил, что через Instagram легко узнать информацию друг о друге. Раньше же «соцсетями» были люди — женешки (невестки), эжешки (сестры).

Молодые люди знакомились через игры. Раз в месяц проводилась игра «сармерден»: мужчины и женщины села делились на две группы и соревновались в танцах, пении.

Здесь парень мог заметить какую-то девушку. Но Instagram еще не придумали, а как с ней познакомиться и узнать лучше? В других играх. Например, в «жолук таштамай».

1Жолук таштамай

Участники садятся вкруг близко друг к другу и закрывают глаза. Водящий подбрасывает кому-нибудь платок. Затем игроки открывают глаза и тот, кто находит возле себя этот платок, должен догнать водящего и ударить его. Если игрок смог это сделать, то водящий остается прежним, и игра начинается снова. Нет — водящий занимает место игрока, а тот водящего.

Здесь парни и девушки могли показывать свою симпатию друг другу, оставляя платок за тем, кто понравился. Раньше говорить комплименты было стыдно, поэтому все делалось через такие игры. Хотя есть и те, кто считают «жолук таштамай» просто развлечением, не имеющим причастности к бракосочетанию. Есть еще игра «экиден турмай».

2Экиден турмай

Игроки образуют круг парами, где стоят один за другим. Выбираются два игрока, один догоняющий, второй убегающий. Бегать можно только по внешней стороне круга. Убегающий игрок может встать перед любой парой, тогда бегающим становится игрок, ставший третьим с внешней стороны круга. Если убегающего удалось догнать, то игроки менялись местами.

Если люди знали, что есть парень и девушка, которые нравятся друг другу, их пару никто не разбивал. Все пытались создать такую обстановку, чтобы они могли поближе познакомиться. Есть еще игра, где молодые могли узнать друг друга.

3Ак-чолмок

Лунной ночью белую очищенную кость бросают в поле. Задача команд найти ак-чолмок и доставить его водящему. Нашедший громко выкрикивает название своей команды (это означает, что кость найдена) и бежит к месту финиша. Противники в свою очередь блокируют его, пытаются отнять кость в пути. Победившей считается команда, которая смогла доставить ак-чолмок водящему.

По зрелищности эта игра была как американский футбол. Во время ее действия, влюбленные могли отойти в сторону и пообщаться, пока все заняты и не видят их. Религиозные не любят «ак-чолмок», осуждая то, что парень и девушка оставались вдвоем.

В таких играх и знакомились молодые люди, если они влюблялись друг в друга, то парень отправлял своих родителей свататься.

4Кыз Куумай

Сейчас «кыз куумай» показывают для гостей и туристов просто как древнюю игру. Но у нее есть своя философия.

В игре участвовали «кара далы» — девушки, которые не вышли замуж к 18-20 годам. Родители не могли открыто говорить, что их дочка все еще свободна. Из мужчин в «кыз куумай» участвовали те, кто не женился к 30-35 годам. Это также могли быть молодые вдовы и вдовцы.

Парень должен догнать девушку, поцеловать ее и пересадить на свою лошадь. Была такая хитрость: девушке специально давали слабого скакуна, чтобы парню было легче ее догнать.

История обряда «ала качуу»

«Ала качуу» практиковался только в тех случаях, когда на пути к счастью двух молодых стояли препятствия — несогласие родителей, ранняя помолвка одного из влюбленных с другим человеком, неспособность молодого человека оплатить калым. Именно тогда молодые убегали в другое село или район. Но в традиционном кыргызском обществе всегда было уважение в отношении невесты и сватов.

Мои папа и мама женились через «ала качуу» и живут счастливой жизнью, вырастили детей. Но они были знакомы до этого, а на кражу невесты было получено разрешение родителей и согласие моей мамы. Улан Усойун

Раньше девушки не могли открыто высказывать свои желания родителям, и такой способ представлялся единственной возможностью для них построить семью с любимым человеком. То есть, можно сказать, что «ала качуу» — требование того времени.

Многое поменялось, мы живем в XXI веке. Сейчас время открытого выражения собственного мнения и выбора. И как до сих пор может существовать такое явление, как кража невесты?

«Я против того, чтобы рушить чью-либо жизнь. Это запрещает также наше законодательство», — говорит Улан Усойун.

Отсутствие коммуникации — причина «ала качуу»

Наши предки жили в юртах все вместе, никаких разделенных комнат не было. Даже сексом приходилось заниматься тихо за кошого (занавеска). Муж и жена стеснялись показывать свои чувства друг другу, родители даже своих детей стыдились ласкать. Люди были закрытые.

Во время Советского Союза женились не по любви, а потому что надо. Показывать свои отношения не было принято, муж даже дарил подарки жене, не показывая своей маме. Такая закрытость и сдержанность идет из поколения в поколение.

Некоторые говорят, что черствость у нас в крови. Я так не думаю, это просто модель поведения, которая передается от родителей детям. Мы не умеем строить нормальные отношения, парни не умеют ухаживать за девушками, говорить комплименты, поэтому до сих пор есть «ала качуу». Улан Усойун

Многие винят кыргызок, что они выходят замуж за иностранцев. Но девушки, по словам Улана, настолько не привыкли к вниманию, что, когда делаешь комплимент, принимают это за домогательства.

Причин у «ала качуу» много. Одна из них — неумение выстраивать коммуникации. Когда приходят гости, детям говорят сидеть в своей комнате. В кыргызских семьях в 90 процентах случаев с детьми разговаривают только по бытовым вопросам: «чай налей, убери, принеси». Они вырастают неспособными выстраивать отношения.

Вспомните, когда в школе вы отпрашивались куда-нибудь у родителей, три дня готовились. Дома уборку сделаете, приготовите что-нибудь. Не могли сказать и пытались таким образом задобрить. Если мама не разрешала пойти погулять, вы начинали показывать свой характер, хлопали дверью. Открытой коммуникации нет. Улан Усойун

Улан Усойун уверен, что в случае с «ала качуу» происходит то же самое: парень один раз может показать симпатию девушке, ничего не получив взамен, идет на крайние меры. Мальчиков в кыргызских семьях воспитывают во вседозволенности, они привыкли получать все, что хотят. А тут получают отказ.

Враг «ала качуу» — критическое мышление

Говоря об образовании, я не имею в виду диплом, нужно развивать критическое мышление. Мы привыкли, что нашу судьбу решают другие. Сейчас мы работаем в регионах с детьми и выпускниками школ. Когда спрашиваешь, есть ли у них мечта, они молчат, в голове ничего нет. Даже пятикурсники отвечают шаблонно, а это ведь 90 процентов наших молодых людей. Улан Усойун

В регионах «ала качуу» принимают как традицию. Мало людей понимают, как сложился этот обряд, они думают, что наши родители так и женились. Когда в селах говоришь, что это не традиция, они агрессивно реагируют, говоря «ты не кыргыз». Улан Усойун

Для борьбы с «ала качуу», по мнению Улана Усойуна, нужно работать над образованием населения. Если образованную девушку украдут, она обратится в милицию, потому что знает свои права, у нее есть мечты и цели.Если украдут девушку без образования, она ничего не будет делать, потому что даже не думает о своем будущем, за нее всегда все решали родители. Можно ввести хоть казнь за кражу невесты, это не поможет, пока не поменяется сознание людей.Девушек воспитывают, говоря, что она должна выйти замуж, что ее будущая жизнь — это муж, семья. Но им не говорят про образование, им говорят только: «Умей готовить».

«Ала качуу» и желание сэкономить

Раньше люди могли договориться об «ала качуу», чтобы не нести больших расходов. Сейчас затраты на свадьбу достигают 300-400 тысяч сомов. Причина для «ала качуу» — способ миновать такие траты.

Мы не умеем уважать девушек, принимать ее как личность. Чаще всего у парней потребительское отношение, невеста должны быть девственницей, уметь готовить, выслушивать его проблемы. Какой кыргызский парень, особенно из села, красиво ухаживает за девушкой? Поэтому кыргызстанки и выходят замуж за иностранцев. Улан Усойун

Улан уверен, что людей не должны разделять ни национальность, ни раса, ни религия. Кыргызы должны понять, что у любви нет границ. «Мы ведь даже делимся по областям, говорим, ты с Нарына или с Оша, не выдадим свою дочь за тебя. Мы живем в рамках, из которых выйти сложно», — заключил он