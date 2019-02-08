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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (151)

Мы не варвары, уверяют чиновники Бишкека, решившие срубить 4 тысячи деревьев

Сносить деревья при строительстве дорог будут после проведения комиссионного обследования. Об этом стало известно на круглом столе «Дороги, которые мы выбираем».

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Начальник столичного управления капитального строительства Уланбек Азыгалиев напомнил, что в ближайшие два года в рамках реализации проекта реконструкции дорог отремонтируют 60 улиц.

«Реконструкция подразумевает изменение геометрических параметров дорог, замену асфальта и расширение полотна, строительство ирригации, тротуаров», — отметил он.

По словам Уланбека Азыгалиева, разработана проектно-сметная документация в соответствии со строительными нормами. Они прошли согласование в госорганах, есть государственная экспертиза.

«Мы должны приступить к строительству дорог. Но возникает проблема: при их реконструкции зеленые насаждения попадают под снос. Мы должны строить дороги, которые соответствуют современным нормам, Генплану, или оставить их в тех границах, что сейчас, но сохранить насаждения», — сказал он.

Глава УКС добавил, что по каждой улице проводится комплексное изучение, сколько заденет расширение дорог зеленых насаждений. По его данным, работа закончится в течение двух-трех недель.

«Мы тоже живем в городе, мы не варвары. Хотим комиссионно посмотреть. И там, где возможно не сносить, не будем. Может, их можно будет перенести и пересадить?» — спросил он у главы Бишкекзеленхоза Эльнуры Жолдошевой.

Последняя сообщила, что предприятие выступает против вырубки деревьев.

«Наверное, только мы знаем, какое это количество — 4 тысячи деревьев. Да, есть больные деревья, но их не так много. Нужно комиссионно подходить и привлекать общественность. Жители должны решить, надо ли расширять их улицу. Только в этом случае Бишкекзеленхоз будет согласовывать снос», — заметила Эльнура Жолдошева.

По ее словам, проектировщики должны пересмотреть проекты.
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