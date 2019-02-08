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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (145)

Станций мониторинга качества воздуха в Бишкеке пока не будет. Тендер отменили

Тендер на покупку станций мониторинга качества воздуха в Бишкеке отменили. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Напомним, Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства объявило конкурс на приобретение и установку автоматических станций мониторинга качества воздуха за 38 миллионов сомов.

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TOO «Дистрилаб» оценило установку станций в 36,4 миллиона сомов, ОсОО «Капитал УНИ» — в 36,5 миллиона сомов, ТОО «Проманалит» — в 33,9 миллиона сомов, ТОО «Интертек Казсервис» — в 33,6 миллиона сомов.

Автоматические станции приобретают в целях улучшения экологической ситуации в Бишкеке и мониторинга состояния атмосферного воздуха.

В течение месяца тендерная комиссия изучала конкурсные заявки, но не смогла выбрать из предложенных вариантов. Ни одна из компаний-участниц не отвечает квалификационным требованиям.
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