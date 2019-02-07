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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (29)

Глава Совбеза: Албек Ибраимов в своем кабинете получил взятку $250 тысяч

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов получил в своем рабочем кабинете взятки в размере $250 тысяч и $20 тысяч. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Он отметил, что Албек Ибраимов проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Одно из них — о растрате в ТНК «Дастан». По данным Дамира Сагынбаева, ущерб составил почти 22 миллиона сомов. Еще два дела — по фактам коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Ущерб составляет 5 миллионов сомов.

«Как стало известно, Албек Ибраимов, будучи мэром, получил $250 тысяч и $20 тысяч, снятых в кассе ОсОО «Дастан Инжиниринг», — рассказал Дамир Сагынбаев.

Напомним, в Октябрьском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу экс-мэра столицы Албека Ибраимова. В суд поступило уголовное дело, в котором объединены эпизоды о растрате в ТНК «Дастан» и факты коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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