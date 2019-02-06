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Общество

Очистке дорог после снегопада в Бишкеке мешают неправильно припаркованные машины

Сотрудники «Тазалыка» продолжают очищать город после снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, предприятие еще ночью приступило к уборке снега. Привлечены 34 единицы спецтехники, израсходовано 403 тонны песка и 55 тонн технической соли.

Дворники очищают тротуары, прибордюрные части остановок, обочины дорог от снега, сотрудники дорожно-эксплуатационного управления — наледь на «лежачих полицейских».

В муниципалитете отмечают, что эффективной уборке снега мешают неправильно припаркованные автомобили у обочин дорог. Они мешают проезду спецтехники.

В мэрии напомнили, что согласно правилам благоустройства собственники объектов должны очищать тротуары, пешеходные дорожки, проезды, парковки на закрепленных и прилегающих территориях от снега и наледи до твердого покрытия.
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