Очистке дорог после снегопада в Бишкеке мешают неправильно припаркованные машины

Сотрудники «Тазалыка» продолжают очищать город после снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
Читайте по теме
По ее данным, предприятие еще ночью приступило к уборке снега. Привлечены 34 единицы спецтехники, израсходовано 403 тонны песка и 55 тонн технической соли.
Дворники очищают тротуары, прибордюрные части остановок, обочины дорог от снега, сотрудники дорожно-эксплуатационного управления — наледь на «лежачих полицейских».
В муниципалитете отмечают, что эффективной уборке снега мешают неправильно припаркованные автомобили у обочин дорог. Они мешают проезду спецтехники.