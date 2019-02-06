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Общество

Закон об ОСАГО перенесли на 2021 год. С чиновничьей заботой о водителях

Правительство поддерживает инициативу депутатов Жогорку Кенеша о переносе вступления в силу закона об ОСАГО до 2021 года. Об этом 24.kg сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, такое решение принято в связи с тем, что с начала года вступил в силу ряд кодексов и законов, предполагающих в том числе повышение штрафов за нарушение Правил дорожного движения. В эти кодексы и законы вносятся изменения, и правительство нацелено на то, чтобы обеспечить их дальнейшую эффективную реализацию.

Кроме того, учитывая, что ОСАГО предусматривает дополнительную финансовую нагрузку на участников дорожного движения, в первую очередь на наших автовладельцев, правительство считает, что решение о переносе вступления его в силу на данный момент будет логичным и правильным шагом.

Правительство Кыргызстана

«Несмотря на то что все нормативно-правовые акты, необходимые для введения автострахования, правительство на сегодня подготовило, за время двухлетней отсрочки нужно выработать еще более углубленный комплекс мер, который обеспечит максимально безболезненный и эффективный переход к автострахованию в интересах граждан. Нужно более доступно разъяснить цели и задачи введения ОСАГО, подготовить всех участников процесса к необходимости обязательного страхования, качественно отработать все механизмы реализации закона», — подчеркнули в кабмине.

Отметим, закон об ОСАГО был принят 24 июля 2015 года и должен был вступить в силу 7 февраля 2016-го. Однако депутаты Жогорку Кенеша в январе 2016 года инициировали законопроект о продлении срока вступления в силу закона на три года, до 7 февраля 2019-го.

«В 2018 году были разработаны все соответствующие проекты подзаконных нормативных правовых актов для полноценной реализации закона, включая те, что предусматривают утверждение страховых тарифов, правил страхования, положения об автоматизированном информационном центре и взаимодействии государственных органов. Но правительство приняло решение вернуться к данному вопросу после его рассмотрения в Жогорку Кенеше», — заключили в кабмине.
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